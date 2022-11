L’éclairage public des villages de Celles, Pottes et Escanaffles éteint 23h à 6h chaque nuit sauf le week-end

L’éclairage public sera bien éteint complètement dès cette nuit (1er décembre) sur la commune de Celles, ou plutôt sur une partie de la commune.

Le fait que la commune soit alimentée par trois postes : ceux de Tournai et d’Antoing (pour les villages de Molenbaix, Velaines et Popuelles) et celui de Ruien (pour les villages de Celles, Pottes et Escanaffles) ne permet pas une uniformité de l’extinction de l’éclairage.