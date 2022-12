La gare de Charleroi-Sud deviendra Charleroi-Central le 11 décembre: «Une initiative de l’échevin qui n’a consulté personne», la grogne monte!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 11 décembre prochain, le nom « gare de Charleroi-Sud » appartiendra aux oubliettes. Place à Charleroi-Central. Mais ce choix ne plaît pas à tout le monde. Line Manouvrier, conseillère communale PS, ne mâche pas ses mots. « Le chemin de fer est présent chez nous depuis 1843, et il a été décidé d’ériger une nouvelle gare appelée Charleroi-Sud entre 1865 et 1874. En 1949, la ligne vers Bruxelles a même été la seconde ligne principale à être électrifiée. Aujourd’hui, les lieux voient passer 11.800 voyageurs quotidiens. Et j’apprends par la presse que ce projet de modification d’appellation est une initiative personnelle de l’échevin. Quand on parle de tels repères pour notre ville, il serait logique et démocratique que les élus du Conseil communal soient avertis et puissent donner leur avis. Personnellement, je n’y suis pas du tout favorable. »