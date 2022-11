«Venez en Ukraine» lance Volodymyr Zelensky à Elon Musk après une proposition de paix controversée

« Si vous voulez comprendre ce que la Russie a fait ici, venez en Ukraine et vous verrez tout par vous-même », a déclaré M. Zelensky. « Et ensuite, vous me direz comment mettre fin à cette guerre, qui l’a déclenchée et quand elle pourra être terminée. »

En octobre, le fondateur de Tesla et SpaceX a lancé un sondage pour laisser ses plus de 100 millions de followers voter sur sa proposition de plan de paix.

Zelensky a répondu avec son propre sondage Twitter, demandant : « Quel @elonmusk aimez-vous le plus ? » avec les options « Celui qui soutient l’Ukraine » et « Celui qui soutient la Russie ».

Le président russe Vladimir Poutine a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février en prétextant que la finalité de cette offensive était la « dénazification » de ce pays pro-occidental.

Il a appelé l’Ukraine à cesser les hostilités et à négocier après avoir ordonné une mobilisation partielle pour renforcer ses forces sur le terrain.