Numérique: les banques belges au-dessus de la moyenne mais perdent du terrain

Cette analyse, qui se base sur 304 banques dans 41 pays, a évalué le degré de numérisation du secteur bancaire sur la base de trois facteurs : l’analyse de plus de 1.200 fonctionnalités numériques couvrant l’ensemble du parcours numérique du client, l’évaluation des préférences des consommateurs concernant les 26 activités bancaires les plus populaires et l’identification des meilleures pratiques en matière d’expérience utilisateur.

Selon Deloitte, « les meilleures banques digitales belges n’ont pas progressé aussi vite que les champions du numérique au niveau mondial ». La meilleure banque belge se classe seulement au 18e rang, alors qu’elle occupait la troisième place dans l’analyse de 2020.