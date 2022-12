Le procès des attentats de Bruxelles coûtera plus de 35 millions d’euros, c’est le plus cher de l’histoire du pays

Le prix s’explique par l’infrastructure nécessaire à un procès d’une telle ampleur. Il a fallu rénover et adapter totalement le bâtiment Justitia à Haren. Une part importante du montant a aussi été destinée aux services de communication. Les frais de justice sont également importants, ils couvrent notamment les salaires des interprètes, mais aussi la rémunération des jurés.

L’ancien record date de 2008-2009 et du procès de Marcel Habran. Il avait duré six mois et avait coûté environ 5 millions d’euros.