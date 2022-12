Une défense à trois, Castagne à gauche, Lukaku en pointe: la composition d’équipe probable des Diables rouges face à la Croatie

Par Yannick Goebbels et Yannick Goebbels (avec Belga)

Les Diables rouges et leur sélectionneur Roberto Martinez n’ont pas le droit à l’erreur contre la Croatie lors de la 3e et dernière journée du groupe F de la Coupe du monde. Après une victoire compliquée face au Canada (1-0) et un revers face au Maroc (0-2), la Belgique devra montrer un tout autre visage, sous peine de rentrer à Tubize après trois sorties qatariennes seulement.

Pour tenter de s’imposer, Martinez devrait compter sur le retour de Romelu Lukaku. Absent contre le Canada puis monté au jeu dans le final contre le Maroc, le meilleur buteur de l’histoire des Diables est très important aux yeux du sélectionneur.

Pour le reste, on devrait retrouver à nouveau une défense à trois. Quant à Castagne, il devrait occuper tout le flanc gauche.

Voici la composition d’équipe probable des Diables rouges face à la Croatie.