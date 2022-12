Coupe du monde: les adversaires probables des Diables rouges en cas de qualification pour les huitièmes de finale

Evidemment, en ce qui concerne les Diables rouges, le plus important est d’assurer sa qualification pour les huitièmes de finale en venant à bout d’une équipe très sérieuse de Croatie. On ne va donc pas tirer des plans sur la comète, même s’il est intéressant de voir, en cas de qualification ce jeudi, on le répète, quel serait l’adversaire des Belges au stade des huitièmes de finale de cette Coupe du monde au Qatar.

Le point sur le groupe E

Après une défaite 1-2 contre le Japon et un partage 1-1 contre l’Espagne, l’Allemagne doit impérativement gagner contre le Costa Rica, ce jeudi à 20h, heures belges. Pour les Ticos, un match nul pourrait suffire en cas de victoire de l’Espagne sur le Japon.

En effet, pour l’instant, c’est l’Espagne qui a la main dans cette poule avec quatre unités à son compteur. Bref, un partage lui suffit afin de se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais l’objectif de la Roja est de finir première du groupe, mieux vaut dès lors s’imposer afin de ne pas tenir compte de l’autre match.

Quelques projections

D’abord, la théorie : en sachant que le groupe E est celui de l’Espagne, de l’Allemagne, du Japon et du Costa Rica, et que la poule F est composée des quatre nations suivantes : la Belgique, la Croatie, le Maroc et le Canada.

Le lundi 5 décembre à 16h, le premier du groupe E affrontera le second de la poule F. Le lendemain à la même heure, le premier du groupe F affrontera le second de la poule E. On pourrait donc avoir droit l’un de ces deux jours à une affiche comme Belgique – Allemagne, Belgique Espagne ou Belgique – Japon d’après ce qui se passera cet après-midi et ce soir.

C’est tout ce que le peuple belge espère !