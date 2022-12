«On parle, on se pécho…»: Chris («Star Academy») a-t-il eu une aventure avec une Miss France? (vidéo)

« J’ai fait mes études à Nancy mais je venais souvent à Paris. À l’époque j’aimais bien aller en boîte, une grosse boîte parisienne. Et j’ai rencontré cette fille, on parle, on se pécho. Je me dis ’C’est sûr, j’ai pas ma chance pour après’. On date, ça se passe bien », explique-t-il, en précisant que cette aventure n’a pas duré longtemps car la jeune femme devait « rentrer dans sa région ».