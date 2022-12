«Je ne voulais pas forcément en parler»: Anisha («Star Academy») revient sur son enfance difficile à Madagascar

Samedi dernier, Anisha remportait la « Star Academy » 2022 face à Enola, avec 57 % des votes. Elle remporte ainsi 100.000 euros et un contrat chez Sony Music. L’occasion pour nous de la rencontrer, et pour elle, de nous parler de son enfance compliquée… Avec beaucoup de pudeur, vous avez évoqué votre enfance difficile à Madagascar. L’un de vos amis a par la suite déclaré que votre portrait du premier prime minimisait en réalité votre histoire…

Je suis très pudique sur mon passé. Mais je peux vous dire que, même s’il n’a pas été détaillé, ce portrait l’a bien résumé. Mon but n’était pas de dramatiser mon passé, mais de dire que quelles que soient les épreuves, on avance ! Mon vécu n’est donc pas quelque chose sur lequel je suis revenue. Sauf en cours de théâtre, où je l’ai abordé sous forme de métaphore, avec ma guitare, parce qu’il fallait se présenter et que ça fait partie de moi. Peut-être qu’un jour, j’en parlerai un peu plus. Pour le moment, je ne souhaite pas trop m’étendre là-dessus.

Que répondriez-vous toutefois à ceux qui pensent que vous avez tenté d'émouvoir pour remporter les faveurs du public ?

Au début de l’aventure, je ne voulais pas forcément en parler. Je me suis demandé si c’était une bonne idée, d’autant que beaucoup de personnes de mon entourage ne sont pas au courant de ce j’ai traversé. Je n’en parle pas forcément, justement parce que je ne veux pas émouvoir. J’ai finalement accepté de me mettre à nu, ce qui est un exercice très difficile ! Je l’ai fait pour une seule raison : prouver qu’on peut tirer du positif dans le négatif. Je ne suis pas un cas isolé, alors je voulais montrer aux personnes en difficulté que le principal, c’est d’y croire. Qu’avec la foi, on peut y arriver.