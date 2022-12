François De Brigode revient sur ses 25 ans de carrière au JT de la RTBF: «À une époque, on a voulu ma peau» (vidéo)

Oui mais ça pousse sans règlement de comptes, naturellement. Et ce sera la direction qui décidera qui l’aura. Certainement pas moi, ce n’est pas mon rôle ! Je me refuserai toujours à jouer les belles-mères. Mais si un jour une personne est désignée, et si je trouve que quelque chose ne va pas, je lui dirai personnellement mais de manière discrète.

Vous a-t-on clairement déjà mis des bâtons dans les roues ?

Oui. Mais ce n’est pas quotidien et ce n’est pas « Règlements de comptes à O.K. Corral », c’est la vie normale dans une société. Après « Bye Bye Belgium », on a voulu ma peau (et celles du directeur de l’info et de l’administrateur général) à l’extérieur et peut-être à l’interne aussi, mais ça n’a pas marché.

La suite ? On vous aurait bien vu Directeur de l’info à la RTBF…

Jean-Pierre Jacqmin le fait très bien et ce n’est pas pour lui cirer les pompes et puis je crois que je m’amuse mieux dans la construction d’un journal, c’est l’antenne aussi – sans que ce soit une drogue – et c’est participer à cette vie rédactionnelle quotidienne sans avoir le nez dans le budget.

L’antenne vous aimez ça… Vous aimez être connu ?

Oui, j’aime l’antenne mais je n’ai plus la drogue de l’antenne. Si demain on me dit que c’est fini, il n’y aura pas de pleurs et je serai très content de prendre mon apéro un peu plus tôt le soir, je verrai plus de monde…

Ça gagne bien un présentateur de JT ?

Non. Je crois que ce qui a sauvé pas mal de présentateurs de JT en Belgique, en tout cas à la RTBF, c’est de gagner la même chose qu’un journaliste de base. On a évité toutes les dérives financières qu’on connaît en France et tous les excès…

En France, il y a eu aussi des évictions des présentateurs stars de JT, comme PPDA et Claire Chazal. Vous avez craint d’être un jour aussi poussé vers la sortie ?

Ne nous voilons pas la face, peut-être qu’au tout début… J’ai toujours été conscient que c’était un siège éjectable, peut-être le système est-il cassé ? (rires) Au début, sans doute que ce sont des choses que tu crains. Ce n’est pas une question d’ego : tu fais bien ton boulot, puis tu te retrouves dehors sans vraiment savoir pourquoi… Quand on dit que c’est un milieu violent, moi je relativise : ce n’est pas un milieu plus violent que d’autres. À l’époque, j’ai donc peut-être craint ça, mais plus maintenant.

Ce fauteuil de présentateur vedette confère-t-il un réel pouvoir ?

Déjà, il ne faut surtout pas croire qu’on a du pouvoir, c’est là qu’on se met le doigt dans l’œil ! Je crois qu’on a une certaine influence, mais qu’il faut relativiser. Non, on ne fait pas l’opinion. Je ne suis pas une machine à faire penser. Et au JT, on décide en équipe.