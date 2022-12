Les pompiers sont intervenus à Mons ce jeudi matin: des dizaines de personnes évacuées (photos)

Les pompiers de la caserne de Mons ont été appelés ce jeudi matin, vers 9h45, pour une fuite de gaz à Mons. C’est à la rue des Canonniers que l’intervention s’est déroulée. Les hommes du feu ainsi que la police de Mons-Quévy se sont rendus sur place et ont établi un périmètre de sécurité autour de la fuite de gaz. Une ambulance a également été appelée.

Des travaux sont en effet en cours juste à côté du bâtiment du Forem. Il s’agit du chantier du bâtiment Renouv’O, ce futur énorme immeuble de bureaux, qui est attendu depuis de nombreuses années et qui sera érigé à la place de l’ancien tri postal. « Un camion de chantier a arraché une conduite de gaz à moyenne pression », précise la Ville de Mons. Vers midi et demi ce jeudi, Ores avait réparé la fuite et le personnel du Forem ainsi que les habitants ont pu rentrer chez eux.