Moteurs | Il n’y aura pas de rallye de Trois-Ponts en 2023: voici les raisons, avant sans doute un retour en 2024

Voici le communiqué publié par les organisateurs du Rallye de Trois-Ponts, à savoir RCO ASBL. « Bien que le bourgmestre de Trois-Ponts et les administrateurs du RCO se soient rencontrés afin de tout mettre en place pour éviter que les problèmes rencontrés lors de l’édition 2022 du rallye ne se reproduisent, un malheureux concours de circonstances a fait que nous ne pourrons organiser notre épreuve en 2023. En effet, il nous a d’abord été impossible d’organiser à notre date habituelle à cause du carnaval de Basse-Bodeux, ainsi qu’aux dates avoisinantes, à cause d’autres manifestations sportives ou locales », disent-ils, avant de poursuivre leurs explications :

« Dans un deuxième temps et après avoir appris que le rallye des Ardennes prenait notre date, mais du coup, libérait le dernier week-end de mars, nous avons fait une nouvelle demande. Une demande qui, malheureusement, nous a été refusée vu que, entre-temps, la commune avait accédé à la demande de DG Sport pour organiser une étape sur l’entité en 2023 et étant entendu qu’il ne peut y avoir qu’un seul rallye par année sur la commune, avec priorité au rallye de Trois-Ponts RCO s’il est organisé… ce qui n’était plus le cas entre les deux demandes. Nous nous reverrons donc certainement en 2024. »