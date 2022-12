«Inspecteur Barnaby»: déjà 25 ans d’enquêtes!

Un quart de siècle pour l’inspecteur le plus célèbre du petit écran, ça se fête ! A cette occasion, France 3 propose une soirée spéciale avec deux épisodes issus de la 21e saison et un documentaire inédit.

Si ses audiences se sont quelque peu affaissées avec le temps (moins de 3 millions de téléspectateurs en moyenne pour la 22e saison outre-Quiévrain, tout juste diffusée sur France 3), « Inspecteur Barnaby » reste malgré tout une valeur sûre de la télévision et ce, depuis 25 ans ! 25ans qu’« Inspecteur Barnaby » nous tient en haleine avec ses enquêtes toutes plus surprenantes les unes que les autres. 25 ans que le feuilleton fait les beaux jours de la chaîne britannique ITV, qui continue de le produire et de le diffuser. « Inspecteur Barnaby, 25 ans de suspense et de flegme » : c’est le titre d’un documentaire qui retrace le quart de siècle de cette série policière culte…

Lire aussi Neil Dudgeon ("Inspecteur Barnaby") : "Chaque épisode est compliqué à tourner" Ce dimanche soir, France 3 rediffusera les épisodes3 et 4 de la saison 21 (« Du miel et du fiel » et « Le monstre du lac »), avant de proposer ce docu inédit, à partir de 00h10. Ce sera l’occasion de retrouver les acteurs phares du feuilleton pour des interviews exclusives, mais aussi de découvrir des images d’archives étonnantes, dévoilant les coulisses du comté de Midsomer. Parmi les intervenants, nous reconnaîtrons John Nettles (l’interprète de Tom Barnaby, de 1997 à 2011), Neil Dudgeon (l’actuel Barnaby), Daniel Casey (le sergent Gavin Troy, de 1997 à 2003), Jason Hughes (le sergent Ben Jones, de 2005 à 2013) et Nick Hendrix (le sergent Jamie Winter, depuis 2016).

Orlando Bloom et Henry Cavill y ont débuté Le documentaire fera aussi la lumière sur ces acteurs qui ont un jour fait une apparition dans la série et qui sont devenus de véritables stars internationales, depuis. Saviez-vous notamment qu’Orlando Bloom avait donné la réplique à John Nettles, en 2000 ? Alors âgé de 23 ans, le jeune comédien incarnait le voleur Peter Drinkwater dans l’épisode « Le jour du jugement », issu de la troisième saison. Quelques mois plus tard, Orlando tournait le premier volet du « Seigneur des anneaux », le film qui le révélera au grand public. Aujourd’hui, on ne présente plus l’interprète de Legolas, également connu pour son rôle de Will Turner dans « Pirates des Caraïbes » et pour le couple qu’il forme avec la chanteuse Katy Perry.