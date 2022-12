«Public Enemies»: Johnny Depp, un acteur né pour être gangster

C’est sans doute l’un des plus gros flops de la carrière de Johnny Depp que rediffuse Club RTL ce dimanche, puisque le film s’est crashé au box-office, mais aussi l’un de ceux qui ont été les plus réévalués avec le temps.

Devant la caméra de Michael Mann (« Heat »), on retrouve l’interprète de Jack Sparrow dans la peau de John Dillinger, un braqueur de banques hors pair qui a sévi dans l’Amérique des années 30, devenant l’ennemi public n° 1 de l’époque. Le film retrace la traque du bandit par Melvin Purvis (Christian Bale), l’un des agents du FBI les plus doués et les plus zélés.