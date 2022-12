Pad’r sort un nouveau recueil de l’actualité sportive: «On m’a menacé»

C’est l’idée de l’éditeur, Chronica, je m’en dédouane complètement ! (Rires.) Sauf l’idée d’indiquer qu’il est moins cher que le livre de gauche et plus original que celui de droite. Beaucoup de libraires jouent le jeu en mettant Dubus, Kroll ou Geluck de part et d’autre ! On a essayé d’innover.

Votre avis sur cette Coupe du monde au Qatar ?

Je me suis fait un peu incendier sur les réseaux sociaux en publiant le ballon officiel avec, à la place des hexagones noirs, des cercueils. Il y en a qui ont trouvé que c’était un peu facile, que je suivais le courant. Je ne suis pas d’accord. Je me suis demandé s’il fallait boycotter ce Mondial. Pour moi, non. C’était il y a dix ans qu’il fallait le dénoncer. Je conseille d’ailleurs à tout le monde de regarder la minisérie de Netflix « FIFA : ballon rond et corruption », avec Sepp Blatter, son ancien dirigeant, qui reconnaît pour ainsi dire face caméra qu’ils sont une mafia ! Honnêtement, ça me dégoûte quand je vois et que j’entends des choses pareilles. Heureusement que je garde ma naïveté de gosse quand je regarde un match. Et je serai dans mon rôle, justement, en dénonçant l’empreinte écologique, les droits de l’homme bafoués… Mais, par contre, boycotter, attendre que ça passe, assis dans mon fauteuil, serait pire.

