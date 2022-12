Patrick Duffy est de retour dans «Top Models»!

C’est un beau cadeau de fin d’année que vient de faire la série « Top Models » (« The Bold & the Beautiful » en version originale) à ses millions de fans américains ! En effet, dans ses 8901e et 8902e épisodes, qui ont été diffusés les 23 et 28 novembre sur CBS, ceux-ci ont vu réapparaître un personnage incarné par une véritable star du petit écran. Ce personnage, c’est Stephen Logan, et cette star, c’est Patrick Duffy, qui l’avait initialement joué de 2006 à 2011, donc bien après avoir été l’éternel Bobby Ewing de « Dallas ». Pour être complet, avant lui, de 1988 à 2001, c’est Robert Pine, ex-CHiPs et père de Chris Pine, qui l’avait incarné.

Agé de 73 ans, Patrick est revenu dans la série avec la nouvelle femme de sa vie, l’actrice Linda Purl (« Les Jours Heureux », « The Office »), avec qui il vit depuis plus de deux ans, et qui joue sa compagne Lucy à l’écran. Pour rappel, en 2017, la maladie lui a enlevé Carlyn, qui fut sa femme pendant 43 ans.