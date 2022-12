La série de cette Normande a été diffusée sur 13e Rue, la chaîne dédiée au crime

« Ça a été vraiment une chance folle, reconnaît Lucie Moreau, productrice installée à Sigy-en-Bray. On a vraiment eu le sentiment de pouvoir faire la série qu’on avait en tête. » Le résultat, Cuisine interne, a été diffusé sur la chaîne spécialisée 13e Rue, entre le 13 et le 27 novembre 2022. Cette série met en scène Adriana, jeune cheffe « qui rêve d’étoiles », qui se retrouve aux prises avec une mafia. Il y a Stella, sa sœur. Et face à elles, Jeff et Angèle Rubens, frère et sœur « qui ont grandi dans des conditions assez difficiles et qui se sont faits tout seuls, par le crime ».

Quand la gastronomie s’allie au crime Le projet était dans les cartons depuis une dizaine d’années. « J’avais envie de mélanger deux univers, la gastronomie et le crime, relate Lucie Moreau, à la tête de la société de production Lux For Film. Je trouvais qu’il y avait beaucoup de parallèles : le côté un peu caché, les horaires décalés, les rapports hiérarchiques très forts, une forme de violence – le mouvement Me Too a dévoilé plein de choses… »

S’ajoute sa passion pour la cuisine. « J’avais envie de raconter ça avec un point de vue sombre. »