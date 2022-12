Cédric Virmontois, un ingénieur normand, envoie sa caméra sur la Lune

Pour lui, cette aventure extraordinaire, à la fois scientifique et humaine, se poursuit donc au moment où vient d’être présentée la promotion d’astronautes européens, dont la Française Sophie Adenot . Cette fois, la mission « Rashid-1 » est le fruit d’une collaboration internationale entre l’Agence spatiale européenne et celle des Émirats Arabes Unis, acteur montant dans ce domaine. « Ils souhaitaient envoyer un Rover sur la Lune. Ils nous ont demandé de fournir trois caméras », raconte Cédric Virmontois. Son équipe et lui (une dizaine de personnes) ont mis au point « un nouvel objectif, avec un grand champ de vision » pour équiper le modèle d’appareil à très haute résolution, déjà utilisé sur Mars.

Cédric Virmontois (en haut à droite) et son équipe du projet Caspex, au Centre national d’études spatiales (CNES) - Photo DR

Un moment exceptionnel pour l’ingénieur. D’une part, il assistait pour la première fois à un décollage à Cap Canaveral. « C’est quelque chose de magique. » D’autre part, ajoute-t-il, « ce sera le premier instrument français envoyé sur la Lune depuis 50 ans. Ces caméras ont été développées au CNES, elles sont le fruit d’un savoir particulier. C’est comme si un petit bout de nous partait là-bas, sur la Lune, presque à portée de vue. »

Les premières images envoyées en avril 2023

Il leur faudra cependant patienter jusqu’à fin avril 2023 pour être rassurés. L’engin restera en orbite pendant un peu plus de trois mois. Il lui faudra un jour lunaire (14 jours terrestres) pour se poser. Une autre phase particulièrement délicate : « Ce sera notre grosse crainte, on ne maîtrise pas cette partie-là. Mais dès que le Rover enverra ses premières images de la Lune, au bout d’une dizaine de minutes, pour nous, la mission sera réussie. » Le véhicule émirati restera sur place l’équivalent de 12 jours terrestres. « Des scientifiques français du CNRS, à Nancy, experts de la Lune, vont utiliser les caméras pour étudier le sol lunaire. Ce sont eux qui ont choisi le lieu de l’atterrissage, pour que la mission soit la plus riche possible. »