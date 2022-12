Les organisateurs des Francofolies d’Esch/Alzette (Luxembourg) viennent de dévoiler le programme de 2023 avec de grosses têtes d’affiche

Pour sa troisième édition au Parc du Gaalgebierg, les Francofolies de Esch/Alzette accueilleront 3 jours de concerts outdoor ainsi qu’une série de concerts et autres propositions artistiques à la Kulturfabrik, à l’Escher Theater et à L’Arche (à Villerupt).

Conformément à leur ADN, Les Francofolies Esch/Alzette seront un lieu de rencontres et de diversité, un carrefour d’esthétiques musicales et artistiques et le rendez-vous d’acteurs du secteur culturel soucieux de proposer un temps de retrouvailles, d’écoute, de partage, de plaisir, de vie et surtout… de fête !