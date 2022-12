Dans le cadre de ses actions de sensibilisation pour le bien-être et la santé des citoyens, la Ville de Fleurus participe à la journée mondiale de la lutte contre le sida

En collaboration avec la Plateforme Prévention Sida, la Ville de Fleurus distribuera un kit d’information sur le VIH aux élèves des écoles de l’enseignement communal secondaire de l’entité. L’Institut Notre-Dame, l’Athénée Royal Jourdan et Saint Jean-Baptiste ont montré leur intérêt pour cette campagne et souhaitent participer en créant avec leurs élèves une chaine humaine retraçant le ruban rouge, symbole de la lutte contre le sida, dans les différents établissements scolaires.

Dans le parc du Château de la Paix, la commune se mobilisera également et des agents se réuniront et formeront également une chaine humaine géante retraçant le ruban rouge, symbolisant leur soutient dans la lutte contre le sida. La connaissance approfondie du VIH chez les jeunes demeure beaucoup trop faible. Seulement 1 jeune sur 3 a une connaissance précise du virus. Les préjugés sur le sida sont encore très présents et nombreux jeunes négligent l’utilisation du préservatif lors d’un rapport sexuel. Or, il est essentiel de leur rappeler que le virus existe toujours et qu’il est nécessaire de se protéger et de protéger son/sa partenaire.

C’est pourquoi, la cible principale des actions de sensibilisation menées sur le territoire fleurusien sont les adolescents âgés entre 15 et 18 ans fréquentant les établissements scolaires de l’entité. D’après Sciensano, l’épidémie Covid-19 et les mesures de confinement ont impacté à la baisse le taux des nouveaux cas infectés par le VIH enregistré pour 2020.

En 2021, le nombre de diagnostics de VIH a augmenté de 4,3%. 781 nouveaux diagnostics de VIH ont été réalisés en Belgique, soit deux nouveaux diagnostics par jour. Un nombre encore trop important bien que la tendance générale au cours de la dernière décennie reste à la baisse. Il ne reste plus que 8 ans pour atteindre l’objectif fixé par l’ONUSIDA qui est de mettre fin au sida comme menace de santé mondiale pour 2030. Il est donc plus que jamais nécessaire d’agir, de se protéger et protéger ses proches de l’infection du virus.