L’ISPPC lance son jeu de société «9 demi-jours chrono» pour lutter contre le décrochage scolaire

En 2021, le service AMO « Pavillon J » a ainsi répondu à un appel à projets, subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’équipe a imaginé et conçu entièrement un jeu de société pouvant servir d’outil pédagogique visant à conscientiser les jeunes sur cette problématique et à leur donner des pistes de réflexion et de solution.

« Pavillon J » est l’une des 3 AMO de l’ISPPC avec « Tudisjeune » et « Visa Jeunes ». Composée de six travailleurs, elle a pour mission de développer des actions de prévention éducative et sociale au bénéfice des jeunes de 0 à 22 ans et de leurs familles. « Pavillon J » couvre les communes de Courcelles, Fontaine-l’Evêque et Pont-à-Celles. Chaque année, elle touche plus de 1.000 jeunes par le travail de rue, et plus de 1.000 autres à travers les animations réalisées dans les écoles de ces trois entités. En 2021, « Pavillon J » a développé pas moins de 48 projets.