La Ville de Fleurus planche sur un nouveau plan de circulation et de stationnement: rotation, mobilité douce et intégrée, réduction de l’impact sur l’environnement...

Le plan de développement commercial « Shop in Fleurus » est en marche et devrait permettre de renforcer la dynamique commerciale déjà installée. Autant de projets qui engendreront une augmentation de la fréquentation en centre-ville. Une fréquentation piétonne mais pas que…

L’objectif avait clairement été défini. Le plan « Transform » de Fleurus ne se limiterait pas à l’unique redynamisation de son cœur de Ville. La Cité des Bernardins, phase par phase, se transforme et la mue n’est pas terminée. En effet, dans les prochains mois, la Rue de la Station et l’Avenue de la Gare feront peau neuve tandis que la future gare de Brussel South Charleroi Airport (BSCA) sera mise en service.

Conscient des enjeux, le Collège communal a souhaité pouvoir anticiper et faire face au défi de taille que représentera la mobilité de demain. Quelle mobilité ? Pour répondre à cette question, la Ville de Fleurus est accompagnée par l’ICEDD, l’Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable. Une première phase de diagnostic débouchera sur un rapport et la définition de différents scenarii qui permettront à terme d’améliorer les déplacements en centre-ville : fluidité, sécurité mais aussi et surtout mobilité multimodale.

Un Comité technique composé de l’ICEDD, de la Ville de Fleurus et de son Bureau d’Etudes, du SPW, de la Police, du Gracq ou encore de l’OTW (anciennement TEC) sera chargé d’analyser le plan d’action et d’en assurer la cohérence par rapport à la réalité de terrain. Par ailleurs, une mobilité intégrée implique la concertation et l’adhésion de tous les acteurs de terrain.

Quelle mobilité pour Fleurus, demain ?

Le constat est nuancé. Même si certains lieux – notamment la Rue Brennet, la rue des Templiers, la Cour Saint Feuillien, l’avenue Brunard ou la rue de Fleurjoux – peuvent être saturés à certains moments de la journée, ce sont surtout les stationnements de longue durée qui sont une source de difficultés : ils ne permettent pas qu’une même place puisse être utilisée par plusieurs usagers au cours de la journée.

Fleurus souffre donc davantage d’un manque de rotation plutôt que d’un manque de places de parking. Plusieurs perspectives se dégagent. La première : développer une mobilité intégrée dans le centre afin d’offrir des possibilités de déplacement multimodal pour tous les usagers. L’idée est d’identifier des profils de voyageurs à Fleurus pour développer les modes de transport doux et adéquats en se demandant par exemple : « Je suis étudiant, comment puis-je me déplacer et me rendre à tel ou tel endroit ? Quel moyen de transport est le plus adéquat dans ma situation ? ».

Ensuite, créer de nouvelles poches de parking, même si cette option reste limitée par l’espace public à disposition. Trois nouvelles zones de stationnement verront prochainement le jour : 330 places aux abords du Centre Administratif Intégré (dont 130 places réservées pour les logements privés), 150 places seront en service au printemps 2023 au niveau du parking de la gare et 30 nouvelles places à l’avenue de la Gare.

Puis, il est prévu d’optimiser la rotation pour permettre à un même emplacement de stationnement d’être utilisé par plusieurs clients ou visiteurs sur une journée tout en maintenant un stationnement gratuit pour les riverains. L’objectif poursuivi serait de limiter le stationnement longue-durée, notamment celui des usagers de la SNCB ou des futures navettes de l’aéroport. La rotation régulière favorisera l’accès aux commerces.

Enfin, il s’agit de promouvoir progressivement les alternatives de mobilité : marche à pied, vélo, micromobilité (la trottinette électrique par exemple), transports publics (train et bus). Le concept multimodal est l’avenir de la mobilité de demain et doit amener à une circulation fluide, sécurisée et apaisée.

Finalement, les objectifs sont multiples : un meilleur usage de l’espace public disponible, une réduction des impacts sur l’environnement (moins de pollution, …), un cœur de ville qui gagne en qualité de vie pour ses habitants et commerçants (moins de bruit, plus de sécurité, …), des espaces publics plus larges, plus beaux et plus de liens sociaux, une réduction de 10 à 20% des flux sur toutes les voiries.