Les prévisions de notre spécialiste météo de Verviers: les premiers flocons pourraient tomber dans les Hautes-Fagnes!

Ce matin, les bancs de brouillard sont répandus et l’après-midi cette grisaille de basse couche bougera peu. Certaines régions resteront même dans le brouillard une bonne partie de la journée avec quelques gouttes de bruine. A contrario quelques embellies se dessineront en deuxième partie de journée pour les plus chanceux. Les maxima atteindront entre 3 et 7ºC, le flux sera faible et variable ou de nord-est.

La nuit suivante, les nuages bas se maintiendront et des bancs de brouillard se reformeront par endroits. Les minima tomberont entre 0 et 4ºC, une masse d’air d’origine polaire nous arrivera par les Pays-Bas et l’Allemagne sous un faible vent de nord-est. Quelques flocons pourront déjà voltiger au-dessus de 600m le long de la frontière allemande.

Ce jeudi, on prend les mêmes et on recommence si ce n’est que la visibilité sera plutôt bonne en dehors des crêtes ardennaises qui pourront subir quelques très faibles chutes de neige par intermittence notamment dans l’Eifel et les Hautes-Fagnes sans accumulation. Les maxima iront entre 1 et 6ºC.

Vendredi, le ciel restera bouché et gris mais avec une visibilité relativement bonne en tout cas en plaine. Sur le relief, de faibles chutes de neige ponctuelles pourront se produire, surtout près de l’Allemagne où ils pourront légèrement saupoudrer les paysages au-dessus de 600m. Les maxima ne dépasseront pas de 0 à 5ºC d’est en ouest. De plus le flux d’est-nord-est renforcera cette sensation de fraîcheur.

Dans la nuit de vendredi à samedi et samedi matin, une petite perturbation se réactivera sur l’Allemagne et elle pourrait déborder sur l’est de notre pays tout en incluant la province de Liège. Les flocons pourront ainsi tomber ponctuellement et faiblement jusqu’en vallée de Meuse sans tenir au sol. Sur les Hauteurs ardennaises au-delà de 400-500m le long de l’Allemagne, les paysages pourront blanchir mais il ne s’agira pas vraiment d’une accumulation.

Ce week-end, quelques embellies pourront se montrer çà et là mais il ne faudra pas trop compter dessus. D’une manière générale, la grisaille l’emportera encore largement à travers le pays. D’ailleurs, ces nuages seront parfois suffisamment épais que pour lâcher quelques flocons de neige fondante. Ceux-ci pourront continuer à légèrement blanchir les paysages au-dessus de 400-500m isolément. On ne parlera pas encore de réelle accumulation. Les maxima iront de -0 à 4ºC d’est en ouest ce qui nous donnera les premiers jours de gel sur les sommets du pays. En plus, le flux d’est restera modéré et sensible. Il s’agira donc de bien se couvrir.

Sinon, comme je vous l’ai expliqué récemment, cette fraîcheur nous accompagnera encore la semaine suivante (max 3 à 7ºC dans le centre). Il faudra aussi compter sur une augmentation graduelle du risque de faibles précipitations (hivernales). Il s’agira parfois de neige ferme sur les crêtes ardennaises (>550-600m) où une fine couche de neige pourrait temporairement se former.