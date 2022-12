Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le député wallon François Desquesnes (Les Engagés) n’est pas content. Mais alors, pas content du tout ! La raison de sa colère : « le Gouvernement wallon ne tient pas ses promesses ! On annonce en grande pompe des aides pour soulager les ménages et les entreprises face à la crise de l’énergie, mais comme Sœur Anne, on ne voit rien venir ».

Selon le député de l’opposition, « le Gouvernement wallon est victime du syndrome de Pinocchio. Sauf que le nez devient trop long et que cela commence à se voir. Il est pris au piège dans ses propres mensonges ! »

de videos

Le député voit trois problèmes. Le premier concerne Philippe Henry. « Le ministre avait annoncé que la Wallonie soulagerait la facture des familles grâce aux réserves financières des gestionnaires des réseaux (GRD), via leur surprofits. Or ces derniers ont refusé et aucune aide n’a vu le jour. Au contraire ! On apprend ce mercredi dans Le Soir qu’une partie de ces gestionnaires souhaitent augmenter leur tarif ! » Effectivement, face à l’explosion de leurs coûts, les GRD ont demandé au régulateur l’autorisation d’augmenter leur tarif d’environ 15 % dès janvier 2023, écrit Le Soir, précisant que seul Ores conservera ses tarifs inchangés. « J’en déduis que les GRD n’ont même pas été consultés », siffle François Desquesnes.