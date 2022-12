Une fête des droits humains organisée à Momignies ce vendredi

En collaboration avec le Centre culturel local, la Maison des Jeunes et l’Administration Communale de Momignies, une marche aux flambeaux ainsi que des activités diverses se tiendront ce vendredi soir.

La marche débutera à 17h devant le Centre culturel de Momignies (le Kursaal, Route de Macon 5) et devrait se terminer vers 18h30 sur la Grand’place avec l’illumination du kiosque, les derniers discours et le vin d’honneur accompagné de cougnous. Le Sant Jordi’s band rythmera le parcours et animera cette marche.