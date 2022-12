Un homme de 50 ans se masturbe à l’arrêt de bus devant deux mineurs: «Cela faisait deux mois que je n’avais pas vu ma femme»

« L’incident » s’est produit le mois dernier à un arrêt de bus de Gand. Alors qu’ils attendaient leurs parents à cet endroit, deux mineurs ont assisté aux agissements louches d’un homme de 50 ans : celui-ci a plongé sa main dans son pantalon avant d’entamer des montées et des descentes avec celles-ci. Une scène qui a duré plusieurs minutes.

Ce n’est seulement que lorsque les parents des enfants sont arrivés que le quinquagénaire s’est arrêté. Mis au courant de la situation, les adultes ont immédiatement prévenu la police qui a pu rapidement intercepter l’homme même si celui-ci a tenté de prendre la fuite. Comme le raconte Het Laatste Nieuws, celui-ci s’est même montré agressif en frappant l’un des policiers dans le ventre avec… ses patins à roulettes.

Lors de son interrogatoire, l’homme a reconnu les faits en tentant d’expliquer son comportement. « Cela faisait deux mois que je n’avais pas vu ma femme, elle vit dans notre pays natal, et j’ai soudain pensé à toutes les choses qui me manquaient. Je me rends compte que j’ai fait quelque chose de très moche et je m’excuse. »

Une peine de six mois de prison assortie d’une amende appropriée a été requise par le parquet. Le verdict sera rendu en janvier.