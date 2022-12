Un DJ de l’Oise lance un blind test sur internet

« Ce seront des vidéos musicales théâtralisées, je me suis creusé pour faire quelque chose d’original et amusant pour chacune. Il y en aura des très faciles, d’autres beaucoup plus compliquées », explique Julien Masson, dont le blind test proposé en ce mois de décembre est en réalité une saison 2. « J’en avais déjà lancé un lors du premier confinement. Je cherchais une idée pour rester actif et comme j’ai toujours fait de l’animation, que j’aime bien faire sourire les gens, j’avais proposé ça pendant 30 jours. J’avais mis en jeu un petit-déjeuner, c’est un Breton qui l’avait gagné. »

Cette fois, c’est une prestation que le DJ propose en récompense au grand vainqueur : « Elle pourra avoir lieu n’importe où en France en 2023. Il y a quand même quelques conditions, je demanderai des frais de déplacement si c’est à plus de 60 km de Clermont. Et puis il faudra que cela puisse s’intégrer à mon planning si cela tombe pendant la saison des mariages. »

Une vidéo par jour

Depuis jeudi 1er décembre et jusqu’au vendredi 30, Julien Masson diffusera une vidéo chaque jour en “story” sur ses comptes Facebook et Instagram, qui rassemblent près de 2 000 suiveurs. Les participants auront 24 heures pour donner leur réponse, qui rapportera un point si le nom de l’artiste et le titre de la chanson sont corrects. Les trois plus rapides engrangeront un point bonus.

Un classement sera établi par le DJ et mis à jour à l’issue de chaque vidéo. « Je prévois de mettre en ligne les vidéos à des horaires variables et je ne ferai un point sur le classement qu’à mi-parcours, ajoute-t-il. Cela ne doit pas devenir trop sérieux, ça reste un jeu. Mon but est de me faire connaître, bien sûr, mais surtout d’amuser les gens. »