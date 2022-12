Fusion des hôpitaux Jolimont et Ambroise Paré à Mons: «Nous avons obtenu des garanties pour les travailleurs» (vidéo)

Une fusion qui aura évidemment des conséquences pour les travailleurs des trois sites de Mons-Borinage (Warquignies, Saint-Joseph et Ambroise Paré). Certains vont passer du secteur public (Ambroise Paré) au secteur privé (Helora). D’autres, par contre, qui travailleront pour le nouveau logipôle (qui regroupera une série de services non médicales : buanderie, laveries…), vont faire le chemin inverse. Car ce logipôle sera géré par une intercommunale.

Dans quelques mois, le projet Helora sera lancé. Ce nouveau réseau hospitalier regroupera le groupe Jolimont, l’hôpital Tivoli et le CHU Ambroise Paré. Jolimont et Ambroise Paré vont même aller plus loin et veulent fusionner, avec la création d’un nouvel hôpital prévu à Jemappes.

Un document écrit

Patrick Salvi a décidé de faire le point ce jeudi sur l’avancée des discussions. Premièrement, le secrétaire régional du SETCa explique soutenir ce projet de fusion. « Les santés financières d’Ambroise Paré et du CHR ne sont pas très bonnes. Ce serait donc irresponsable de ne pas entrer dans ce nouveau réseau. Chacun pourra y mettre en commun ses moyens financiers et humains », résume-t-il. « Ce projet est aussi porteur pour la région, notamment économiquement, et pour les travailleurs. La région de Mons-Borinage manque en plus de certains services. Les gens doivent parfois parcourir de nombreux kilomètres pour être pris en charge dans des domaines précis. Bénéficier d’une grosse structure doit permettre d’avoir des services complets et de ne plus envoyer la population aux quatre coins du pays. »

Concernant les négociations, Patrick Salvi est aussi très positif. « Nous avons obtenu des garanties. Nous avons reçu un engagement par écrit de la direction d’Helora qui assure une sauvegarde de l’emploi et des avantages extralégaux des travailleurs. Ancienneté, primes, chèques-repas… : tout sera maintenu. Les travailleurs ne devront pas signer de nouveau contrat de travail. »

Travailleurs rassurés ?

Le secrétaire régional du SETCa note toutefois un bémol : « Une nouvelle loi est sur la table concernant le statut des travailleurs frontaliers (environ 250 personnes concernées pour Helora). Cet élément nous dépasse et dépend du gouvernement fédéral mais nous espérons qu’une solution sera trouvée. »

Les négociations abordent aussi la question de la concertation sociale. « À partir de mai 2024 et des nouvelles élections sociales, les trois sites de Mons-Borinage seront regroupés au sein d’un unique conseil d’entreprise. Mais entre-temps, qu’allons nous faire ? Concrètement, les membres des comités de concertation d’Ambroise Paré siégeront dans les conseils d’entreprise du CHR. »