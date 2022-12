Les policiers contrôlent une voiture à Tertre et y découvrent un homme censé être en prison!

Dans la soirée du 30 novembre, peu avant 21h une patrouille du service circulation routière a eu son attention attirée par un véhicule situé à la rue Terre à Cailloux (Tertre). « Appelez cela instinct ou expérience de terrain, les policiers décident de procéder au contrôle de la voiture à bord de laquelle se trouvent 3 personnes », détaille la police.

Un homme connu des services de police

Dans le véhicule, il y avait une femme et deux hommes. L’un d’entre eux, bien connu des services de police, fait l’objet de diverses mesures : il est censé être privé de liberté et auditionné dans le cadre d’un dossier de menaces. Il fait l’objet d’une déchéance du droit de conduire. Et en plus de ça, l’homme est censé être… en prison !