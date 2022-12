Coronavirus: la loi sur la qualité de l’air intérieur entrera en vigueur le 10 décembre

Le texte qui entrera en vigueur dans dix jours est un texte cadre. Il sera complété par les arrêtés royaux. Il ne crée donc pas d’obligations immédiates pour les secteurs concernés par son application (l’Horeca, le sport et les secteurs de l’événementiel et de la nuit en ce compris les lieux culturels et les cinémas).

Concrètement, à partir du 10 décembre 2023, soit un an après l’entrée en vigueur de la loi, il sera obligatoire d’utiliser un appareil de mesure de la qualité de l’air, et d’élaborer et mettre à disposition une analyse de risque et un plan d’action.