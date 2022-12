Un Hollandais risque quatre ans de prison pour trafic de cocaïne et d’héroïne à Namur, il a été pris en flagrant délit de deal à Salzinnes

L’homme a été pris en flagrant délit de deal à Salzinnes. « La police disposait d’informations selon lesquelles la filière hollandaise approvisionnait ce secteur », explique le parquet de Namur. « Des observations ont été mises en place et différentes transactions ont été constatées. Lors de son interpellation en flagrant délit, le prévenu avait sur lui 10g d’héroïne et 5g de cocaïne. Son client possédait quant à lui 20g d’héroïne divisés en quatre billes. »

Quatre ans de prison ont été requis ce jeudi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Namur, à l’encontre d’un Hollandais poursuivi pour avoir participé à un trafic de cocaïne et d’héroïne commis à Namur, dans le cadre d’une association de malfaiteurs, entre le 1er et le 10 août dernier.

« Une répartition des rôles »

À la suite de ce flagrant délit, la chambre d’hôtel dans laquelle le prévenu résidait a été perquisitionnée. « On y a retrouvé 50g d’héroïne et des factures d’un autre hôtel où monsieur a logé ailleurs quelques jours plus tôt. Dans cette autre chambre, on a retrouvé du cannabis et de l’argent », poursuit le parquet de Namur.