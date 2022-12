Macabre découverte à Mons: un corps sans vie retrouvé près du dépôt TEC

Horrible découverte ce jeudi matin à Mons. Une personne décédée a été retrouvée dans le quartier derrière la gare de Mons. La police montoise s’est rendue sur place.

« Un corps a été retrouvé non loin du dépôt TEC à Mons. Les investigations sont en cours afin de déterminer si la mort est suspecte ou non », annonce le parquet de Mons qui ne fera pas plus de commentaires à ce stade de l’enquête.