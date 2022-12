L’impressionnant héliportage pour le futur téléphérique à Huy a eu lieu ce jeudi: «Je ne voulais pas rater ça» (vidéos)

Au total, une dizaine de tonnes d’acier ont été acheminées par l’appareil depuis le port de Statte vers le Fort de Huy grâce à une vingtaine de rotations de l’hélico. Afin d’éviter le moindre risque, l’hélicoptère a survolé la Meuse avant de traverser le quai de Namur et de s’élever vers le Fort. « Lors de chaque voyage, des charges d’environ une tonne ont été transportées », détaille Marc Sabatier, responsable des travaux pour VLM (Vertical Levage Montage).

Un spectacle impressionnant qui n’a pas manqué d’intriguer les passants. Sur le pont Baudouin, on prend le temps de s’arrêter malgré le froid et la bruine. Tous ont les yeux rivés vers le ciel (ou sur leur téléphone, c’est selon).

Jean-Marie est sorti de chez lui pour admirer le spectacle. - C.Q.

Nous tombons sur le Hutois Jean-Marie, fan inconditionnel d’aviation et d’aéronautique. « Je ne rate jamais une occasion de voir un tel tableau se produire sous mes yeux », explique-t-il, toujours alerte. Il attend impatiemment la prochaine charge. « Elles ont l’air de plus en plus lourdes au fil du temps, je pense que je vais rester jusqu’à la fin. »