Szczesny a perdu son pari avec Messi: «Je ne vais pas le payer, il s’en fout de 100 euros»

L’Argentine a battu la Pologne 0-2 lors de la troisième journée du groupe C, mercredi, au stade 974 de Doha. Ce résultat qualifiait les deux équipes pour les huitièmes de finale du Mondial qatari.

Ce match a été marqué par un fait majeur. À la 36e minute de jeu, Szczesny entrait collision avec Messi. Appelé par le VAR, l’arbitre Makkelie accordait le penalty. « La Pulga » se présentait aux onze mètres. Puis Szczesny repoussait le penalty, le deuxième qu’il arrête dans cette compétition.

« Avant le penalty et le VAR, j’ai parlé avec Messi et j’ai parié 100 euros avec lui que l’arbitre ne donnera pas le penalty », a avoué le gardien de but après coup. « Il a finalement sifflé et j’ai perdu le pari contre Messi. Mais je ne vais pas le payer, il s’en fout de 100 euros, il en a déjà assez ».

Une bien belle anecdote.