Venue du Père Noël, séance photo, concerts: le comité de quartier de Ransart organise son premier marché de Noël dans le parc

Ransart aura son premier marché de Noël cette année, organisé par le comité de quartier. Les rendez-vous est fixé du vendredi 9 au dimanche 12 décembre, dans le parc à proximité de la rue Appaumée à partir de 11h30. De quoi partager un moment convivial en famille et esquisser un sourire sur le visage des plus jeunes ! En effet, une série d’animations gratuites est au programme. Vendredi, les festivités seront accompagnées d’une animation musicale. Le chanteur, danseur et instrumentiste Axel Tedesco y présentera un show dès 19h ! Ambiance assurée.

Le samedi, l’après-midi se fera aussi en musique avec une première représentation à 15h de l’ensemble vocal Alter Echo. Les enfants de l’Académie de musique de Ransart viendront ensuite animer le parc, à 16h30, avant de céder la place, au Collectif musical Carolo à 19h.