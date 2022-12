Julie Depardieu («Alexandra Ehle»): «Gérard est un très bon grand-père»

Pas facile de se faire un prénom lorsqu’on est la fille d’un monstre sacré (dans tous les sens du terme) comme Gérard Depardieu. Mais en près de trente ans de carrière, Julie Depardieu a réussi à s’imposer, avec son jeu quelque peu lunaire, au gré de plusieurs dizaines de films, mais aussi de nombreuses apparitions sur le petit écran et, surtout, son rôle de médecin légiste dans la série « Alexandra Ehle ». « Le personnage est très sympathique », confiait, il y a quelques années, l’actrice, qui fêtera ses 50 ans en 2023, à propos de ce rôle. « Elle est un peu désobéissante et ne fait pas tout ce qu’on lui dit. Je trouve qu’elle se débrouille bien pour désobéir avec le sourire. Du coup, elle se fait un peu engueuler. Dans certains épisodes, on ne sait pas trop si elle va se faire virer ou non. On tient vraiment le public en haleine. Sa supérieure n’est pas du tout d’accord avec ses méthodes. » Lire aussi «Alexandra Ehle»: Julie Depardieu reprend du service sur France 3 Pourtant, elle ne s’imaginait pas spécialement héroïne d’un feuilleton. « Je n’avais rien contre l’idée, mais je n’y connaissais rien aux séries. En passant les essais, je me suis dit que la production verrait très vite que je n’y comprendrais rien. Qui aurait pu croire que je suis médecin légiste ? Je ne pensais pas que je serais prise. Et en fait, si ! C’est toujours comme ça. Quand tu n’y crois pas du tout, les autres y croient pour toi. (Rires.) Et quand tu veux absolument un truc, tu ne l’as pas. »

Elle envisage le mariage Julie Depardieu poursuit donc son bonhomme de chemin au rythme de deux épisodes par an, ce qui lui laisse amplement le temps pour d’autres projets, mais aussi pour sa vie privée. Depuis une dizaine d’années, elle vit avec le chanteur Philippe Katerine. Un couple qui sonne comme une évidence, tant ils ont l’air tous les deux de débarquer d’une autre planète. Au point désormais d’envisager de se faire passer la bague au doigt ! « Avec Philippe, on s’est dit qu’on se marierait vieux, donc on va commencer à y penser », a confié la comédienne dans les colonnes de « Télé Loisirs ». « En tout cas, je suis très contente de ne pas m’être mariée avant. Je n’ai appartenu à personne. Mais lorsqu’on a des gosses et qu’on a franchi dix ans de vie commune, on commence à y croire. »