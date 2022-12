Cette voiture se gare toute seule

Cette véritable révolution a été rendue possible grâce au partenariat entre Mercedes et Bosch. Une première mondiale approuvée par l’autorité fédérale allemande du transport. Dans la pratique, vous sortez de la voiture et vous l’envoyez se garer sur une place de stationnement réservée en appuyant sur une application pour smartphone. Ce service de voiturier se charge de tout, sans conducteur. Dès que vous êtes parti, la voiture roule jusqu’à la place qui lui est assignée et se gare. Idem quand vous voulez repartir.

Mercedes S et EQS

La voiture peut même monter ou descendre les rampes entre les étages, et si les capteurs détectent un obstacle, elle freine et s’immobilise avant de reprendre son chemin lorsque l’itinéraire est dégagé. Dans un premier temps, ce sont les conducteurs de Mercedes S et EQS équipés de l’Intelligent Park Pilot qui pourront bénéficier de ce service. Une technologie qui devrait s’étendre à d’autres lieux et à d’autres marques dans les années à venir.