Silence débarque en Belgique, et c’est original

C’est la société Astara (Hyundai, Suzuki, MG, etc.) qui va distribuer les modèles Silence en Belgique. Basée en Espagne et fondée en 2012, Silence fabrique des produits étonnants, dont un scooter (S01/S02) et une micro-voiture électrique (S04) qui partagent le même système de batterie amovible. Cette dernière prend la forme d’un trolley avec des roues et une poignée permettant un transport facile. La batterie peut aisément être rechargée sur une prise domestique, sans dépendre d’un point de charge spécifique, et peut être utilisée comme source d’énergie.

45 ou 85 km/h

La S04 à deux places dispose de deux batteries amovibles et interchangeables, situées sous les sièges. Le scooter, quant à lui, utilise un seul pack. Il faut en moyenne 6 heures pour charger une batterie sur une prise normale, et l'autonomie varie de 130 km pour le scooter à près de 150 km pour la voiture S04. Deux versions de la voiture sont attendues, avec une vitesse maximale de 45 km/h (pas besoin de permis de conduire) et 85 km/h.