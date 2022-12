L’Astra se met au courant

Déjà proposées en hybride rechargeable, l’Astra et sa déclinaison break Sports Tourer sont désormais disponibles en version 100% électrique. Grâce à son moteur de 156 ch et 270 Nm de couple, l’Astra Electric procure un plaisir de conduite optimal, d’autant que le conducteur peut choisir entre trois modes : Eco, Normal et Sport. Et alors que de nombreuses autres voitures électriques sont limitées à 150 ou 160 km/h, la nouvelle Astra Electric est capable d’atteindre 170 km/h en pointe.

L’énergie est stockée dans une batterie lithium-ion de 54 kWh logée dans le plancher, ce qui permet de conserver un maximum d’espace à bord. La version Sports Tourer peut ainsi emmener 516 litres de bagages, et même 1.553 litres une fois la banquette rabattue. Sur la route, l’Astra Electric n’a besoin que de 12,7 kWh d’électricité/100 km, ce qui lui confère une autonomie généreuse de 416 km. Et lorsqu’il faut recharger, la batterie récupère 80% de sa capacité en seulement 30 minutes dans une station de recharge rapide à courant continu de 100 kW.