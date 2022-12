Le père de Thibaut Courtois au sujet des tensions dans le vestiaire des Diables: «Nous devrons peut-être remercier ce journaliste français»

Troisième du groupe F de la Coupe du monde, la Belgique joue sa qualification pour les huitièmes de finale ce jeudi dans un match couperet contre la Croatie. « Nous devrons jouer comme si c’était notre tout dernier match d’un Mondial », a déclaré Thibaut Courtois mardi en conférence de presse.

En parlant du gardien de but belge, son père a donné son avis au sujet de l’équipe nationale sur Sporza. « J’espère que Thibaut pourra réaliser sa 50e clean sheet chez les Diables », a-t-il tout d’abord lancé au sujet de son protégé.

Avant d’évoquer la situation complexe dans laquelle se trouve l’équipe nationale belge, quasiment contrainte de s’imposer face à l’équipe au damier. « Rien n’est encore perdu. Si les Diables passent ce tour, tout peut arriver ».

Enfin, il est revenu sur les tensions dans le vestiaire et, d’après nos confrères l’Equipe, d’éventuelles disputes. « Dans ce groupe, ils ont toujours été amis. Mais à cause de ce qui s’est passé, une conversation a commencé. Nous devrons peut-être remercier ce journaliste français plus tard ».