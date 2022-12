«Heureusement qu’on s’a»: Fred Testot en père indigne sur la Une

S’il n’est pas devenu une méga-star internationale comme son ancien complice, Omar Sy, Fred Testot n’en trace pas moins sa route avec succès à la télévision, que ce soit avec la série « Sam » ou de multiples téléfilms.

Dans « Heureusement qu’on s’a », on le retrouve en père défaillant alors que son épouse est hospitalisée pour dépression après une tentative de suicide. Du coup, son fils Vincent se retrouve contraint à prendre en charge sa fratrie et comprend peu à peu que ce père à qui il vouait une admiration sans borne et qu’il voyait comme un héros n’est en fait qu’un vantard, menteur, irresponsable et égoïste. Le point de départ d’un téléfilm sur fond de drame social, à la fois juste (le jeu des enfants est d’une authenticité confondante) et touchant.