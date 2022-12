Trossard, Mertens et Dendoncker titulaires, Hazard et Lukaku sur le banc: voici la composition des Diables rouges pour le match décisif contre la Croatie

Les Diables rouges vont tenter de redresser la tête après leur défaite contre le Maroc. Secoués par des tensions au sein du vestiaire, les joueurs belges doivent absolument s’imposer ce jeudi face à la Croatie, pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. S’ils ne l’emportent pas, seul un match nul et une lourde défaite du Maroc contre le Canada pourrait encore les sauver.

Pour ce choc décisif, Roberto Martinez a décidé de remanier son équipe, en alignant Leandro Trossard, Dries Mertens et Leander Dendoncker d’entrée. Mais surtout, en laissant Eden Hazard et Romelu Lukaku, de retour de blessure, sur le banc. Et c’est Kevin De Bruyne qui a été nominé capitaine côté Diables rouges.

Le onze de Roberto Martinez : Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Castagne, Meunier, Witsel, Dendoncker, Carrasco, De Bruyne, Trossard, Mertens.

Le onze de la Croatie : Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Livaja, Perisic.