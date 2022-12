Il fracture un container sur un chantier à Thuin et s’empare de l’outillage: Sandro a été pincé en flagrant délit

Sandro a été pris sur le fait, une nuit de 2021, sur un chantier du côté de Thuin. Avec un autre larron qui a pris la fuite et n’a pas été retrouvé, il a été intercepté dans une voiture remplie d’outillage à ras le coffre : 6 marteaux-piqueurs, 1 disqueuse, etc. À côté d’un container dont le cadenas avait été fracturé… Malgré cela, il a refusé de reconnaître les faits: « Je voulais rendre service », a-t-il expliqué aux policiers, plutôt médusés par cette assertion.

Un an plus tard, il aurait dû venir s’expliquer devant le tribunal. Il a préféré ne pas se montrer et le parquet a requis 18 mois de prison à son encontre… De la prison ferme évidemment.