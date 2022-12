Pino Amico, le conseiller communal courcellois, quitte la locale Ecolo: il siège désormais en tant qu’indépendant et continue à soutenir la majorité

Lors du dernier conseil communal, le Courcellois a donc officiellement quitté le groupe Ecolo. Il siège désormais en tant qu’indépendant. « Mais je continuerai à soutenir la majorité », précise-t-il, « elle fait du bon boulot. Je n’ai rien à lui reprocher ».

On l’aura donc compris, le problème est ailleurs. En interne, sur fond de tensions relationnelles et de divergences sur certains dossiers. Depuis des mois, le climat n’est plus au beau fixe entre le conseiller communal et les vice-présidents de la section courcelloise ainsi que l’échevine Edwige Dehon. « Plus rien ne fonctionnait. Je me sentais de trop. Je ne me retrouvais plus dans la ligne adoptée. J’ai préféré garder mes valeurs et j’ai donc décidé de faire un pas de côté. Ma décision ne concerne que la section de Courcelles. Pas le parti », insiste-t-il