Disney+ Belgique: quelles sont les nouveautés de décembre 2022 sur la plateforme de streaming?

Les immanquables « La Última » (série) – le 2 décembre La Última » retrace les hauts et les bas de la relation entre Candela et Diego, alors que nous les suivons dans un voyage à travers l’amour, l’amitié et la lutte pour faire leur chemin dans le monde. La série met en vedette Miguel Bernardeau, l’un des jeunes acteurs les plus prometteurs d’Espagne (« Josefina », « Élite », « Todo lo otro ») dans le rôle de Diego, et Aitana, la sensation musicale du moment et l’artiste pop la plus importante d’Espagne (« Mariposas », « Formentera », « Mon Amour – Remix », « En el coche »), dans le rôle de Candela. Il s’agit également des débuts d’Aitana en tant qu’actrice.

« Trésors perdus : le secret de Montezuma » – le 14 décembre

La vie de Jess Valenzuela est bouleversée lorsqu’un étranger énigmatique lui donne un indice sur un trésor vieux de plusieurs siècles – qui pourrait être lié à son père décédé depuis longtemps. Jess a un don pour résoudre les énigmes, et ses compétences sont mises à l’épreuve alors qu’elle et ses amis suivent une série d’indices cachés dans des artefacts et des sites américains. Mais Jess pourra-t-elle déjouer un marchand d’antiquités dans cette course au plus grand trésor perdu de l’histoire et découvrir la vérité sur le passé de sa famille ?

« American Horror Story : NYC » (saison 11) – le 14 décembre Dans « American Horror Story : NYC », les morts et les disparitions mystérieuses se multiplient à New York. Pendant ce temps, un médecin fait une découverte effrayante et un journaliste local fait la une des journaux du lendemain. « American Horor Story : NYC » est la 11 ième saison de la série d’anthologie récompensée créée par Ryan Murphy et Brad Falchuk. « Amsterdam » (film) – le 28 décembre 20th Century Studios, New Regency et David O. Russell, réalisateur salué par la critique, présentent « Amsterdam », l’épopée criminelle inédite inspirée de faits qui rejoignent la fiction. C’est l’histoire de trois amis proches qui se trouvent au cœur d’un des plus sinistres complots de l’histoire américaine. Le film réunit Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Zoe Saldaña, ainsi que Rami Malek et Robert De Niro. Mais aussi une sélection spéciale Noël « Pentatonix : around the world for the holidays » – à partir du 2 décembre « Week-end Family : l’épisode spécial Noël » – le 9/12 « Super Noël, la série » – chaque semaine un nouvel épisode Collection « Maman, j’ai raté l’avion » – disponible dès maintenant « Noël chez les Muppets » – disponible dès maintenant « Casse-Noisette : la balet hip hop » – disponible dès maintenant « Lego Star Wars Joyeuses fêtes » – disponible dès maintenant « Le Noël givré de l’âge de glace » – disponible dès maintenant