Les ténors de DéFI soutiennent tous François De Smet à la présidence du parti

Ce dimanche 4 décembre, les militants de DéFI sont invités à élire leur « nouveau » président de parti. Début octobre, trois candidats étaient en lice. François De Smet, député fédéral et président sortant qui est candidat à sa réélection. Pascal Goergen, échevin à Grez-Doiceau et candidat wallon. Et Michaël Vossaert, député bruxellois et président régional de DéFI.

À quelques jours du scrutin, Pascal Goergen, qui avait peu de chance de l’emporter, a décidé de se retirer de la course à la présidence. « « L’objectif de ma campagne au plan national est atteint : la Wallonie a été et est au cœur de la campagne. Les autres candidats se sont emparés du sujet et c’est tant mieux. François De Smet a donné des garanties pour que la Wallonie soit au cœur de la stratégie politique et de la campagne 2024. Pour envoyer plusieurs députés au parlement wallon (et ainsi participer à la gestion de la Fédération Wallonie-Bruxelles) et au parlement fédéral, les candidats wallons seront soutenus afin de briser une fois pour toutes ce plafond de verre », a justifié Pascal Goergen. Ce dernier a décidé de soutenir François De Smet. « Après m’être concerté avec mes soutiens wallons, j’estime que, des deux candidats, c’est le président actuel qui a le mieux saisi l’importance du soutien aux sections wallonnes, comme il l’a montré à Tubize récemment. Il était aussi allé sur le terrain dès la sortie du Covid et ce, dans toutes les provinces wallonnes. François ne pouvait pas être partout, mais je dois reconnaître qu’il était présent dans les moments importants », soutient Pascal Goergen.

Soutien des ténors

Ces derniers jours, les ténors de DéFI se sont également prononcés. Ils sont unanimes. Ils soutiennent tous François De Smet. À commencer par Bernard Clerfayt, l’actuel ministre amarante dans le gouvernement bruxellois, qui a envoyé dimanche passé un communiqué pour montrer son soutien à François De Smet. « François a réussi à mener à bien sa mission en démontrant des capacités jamais observées chez d’autres candidats. (…) François De Smet a conduit un travail collectif et méthodique de redéfinition de notre ADN politique. Ce travail est essentiel, notamment pour nous préparer au mieux aux prochaines échéances électorales. Ce travail doit absolument être poursuivi dans sa forme et dans sa méthode actuelle » a commenté Bernard Clerfayt.

Bernard Clerfayt. - B.

Ensuite, Didier Gosuin (ancien ministre et ancien bourgmestre d’Auderghem) a manifesté son soutien à François De Smet dans un communiqué commun avec Sophie De Vos, l’actuelle bourgmestre d’Auderghem. « Nous sommes à la veille d’importantes élections fédérales, régionales, provinciales et communales. Dans ce contexte qui s’annonce difficile, il me paraît hasardeux et téméraire de changer en cours de route de capitaine », souligne Sophie de Vos. « Qui peut croire, à moins d’être présomptueux, être en capacité en un si court laps de temps de s’imprégner d’une nouvelle fonction politique et remplacer le Président actuel, de se faire une place dans la sphère politique et médiatique, de finaliser un nouveau programme électoral et de mettre en mouvement la militance d’un parti. La tâche est gigantesque, surhumaine donc périlleuse » poursuit Didier Gosuin.

Olivier Maingain. - B.

Ce jeudi matin, c’est Olivier Maingain, ancien président de DéFI et bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, qui a manifesté son soutien à François De Smet dans une interview accordée au Soir. « Je crois que François doit poursuivre sa fonction de président. Il a accompli un travail qui donne certains résultats. Il demande à être jugé sur son travail et cela se fait au moment des élections, pas internes mais régionales, fédérales et européennes en 2024 », a déclaré Olivier Maingain.