Un spectacle de Saint-Nicolas plus inclusif à Anderlecht

Tout le monde connaît l’histoire de St-Nicolas. Des enfants la découvrent encore chaque année avec des étoiles dans les yeux. Pour la raconter, la commune d’Anderlecht a mis en place un spectacle d’ombres en collaboration avec l’asbl Belgîk MoJaïk, dans le cadre de l’Égalité des Chances, et dans un projet qui se construit à long terme. Ce spectacle a la particularité de chercher à lutter contre les stéréotypes liés à la couleur de peau et à la question du genre.

« Père Fouettard a longtemps été représenté avec de grosses lèvres, un style africain et jouait le rôle du méchant. Nous souhaitons sortir de ces stéréotypes, et par la même occasion contribuer à changer les mentalités. C’est pour cette raison que le père Fouettard laisse place à un grand ami de Saint-Nicolas qui est Saint Maurice ! Le but n’est pas d’effacer l’histoire bien entendu, mais de faire évoluer cette tradition pour plus d’inclusion. La pièce va par exemple expliquer qu’un camion bleu n’est pas réservé uniquement aux garçons, comme une poupée n’est pas réservée aux filles. » explique Jérémie Drouart (Ecolo), échevin de l’Égalité des Chances.