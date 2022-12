Des grosses têtes du Peterbos à Anderlecht actives dans le trafic de stupéfiant envoyés en prison

Les grosses têtes du dossier sont condamnées à des peines de 6 ans, 7 ans et 8 ans de prison. Ils écopent d’amendes d’un total de 128.000 euros et le tribunal confisque la bagatelle de 200.000 euros à la figure de proue de ce trafic.

L’écho des énervements rebondi sur les murs de la salle des pas perdus du palais de Justice ce jeudi. On crie, on se bouscule, on s’agrippe obligeant le service de sécurité du palais à intervenir pour calmer les esprits des jeunes hommes venus de la cité du Peterbos et de la place Lemmens à Anderlecht. Le tribunal correctionnel de Bruxelles vient juste de condamner trente d’entre eux pour un vaste trafic de stupéfiants qui prenait pour épicentre la cité anderlechtoise.

Seul un prévenu s’en sort avec un acquittement, un jeune homme qui se dit rappeur et défendu par Me Félide Touati.

Plusieurs amendes comprises entre 8.000 et 16.000 euros sont aussi infligées à plusieurs condamnés. À n’en pas douter, ces sommes devaient être à l’origine des rageux de la salle des pas perdus.

Près de 10 kg de cannabis saisis

Ce réseau est démantelé suite à deux vagues de perquisitions le 26 novembre et 14 décembre 2021, entre Anderlecht, Puurs et Asse en Flandre. La première vague permet la saisie de 180.000 euros, neuf kilos de cannabis et 430g de cocaïne, ainsi que l’arrestation de 27 suspects. La seconde met à jour 1,5kg de cannabis et 15.000 euros.

L’organisation est bien rodée, chacun a son rôle à jouer. Du guetteur au coupeur, en passant par les dealers et les transporteurs de fonds, sans oublier le comptable, tout un réseau professionnel en circuit court du trafic de drogue s’est mis en place entre 2020 et 2021. Pour autant, personne ne se connaît, tout au plus de vue, ressort-il des débats qui ont lieu il y a quelques semaines devant la 44e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles.

Trois Marseillais sont cités parmi les condamnés. Ces derniers assurent être arrivés au Peterbos un peu par hasard, suite à leurs errements personnels. Les autorités supposent, elles, qu’ils ont apporté le « savoir-faire phocéen » dans la capitale belge.

Bien qu’associées, des rivalités et des tensions sont nées entre la bande du Peterbos et celle de la place Lemmens. Un « petit » de la place recevra d’ailleurs une balle dans le genou courant 2021. Ce dernier accuse un des Marseillais d’avoir tiré. Ces faits ne faisaient pas l’objet du présent dossier.