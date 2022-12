Sodexo permet désormais de réactiver les chèques repas, éco-chèques et chèques consommation périmés mais…: «L’option pourrait devenir payante»

Début de semaine, nous vous apprenions que les personnes dont les chèques repas, éco-chèques ou autres chèques consommation étaient périmés pouvaient désormais les faire réactiver. Une date avait été fixée : à partir de jeudi. Cela concernait les titres ayant expiré depuis moins de trois mois. Le gouvernement fédéral avait pris cette décision le mois dernier et l’arrêté royal a été publié lundi au Moniteur belge.

Et ce jeudi, comme prévu, les principaux services sont passés à l’action. Sodexo, par exemple, a envoyé à tous ses clients un mail pour annoncer la bonne nouvelle. « Nouveau : il est désormais possible de réactiver ses chèques expirés. Vous est-il déjà arrivé d’oublier d’utiliser des chèques Sodexo offerts par votre employeur ? Et de vous dire : « Si seulement il avait été possible de les réactiver… Je les aurais certainement dépensés ! » ? Et bien c’est à présent possible pour ces trois chèques Sodexo : Lunch Pass, Eco Pass, Consumption Pass. La bonne nouvelle ? C’est actif dès maintenant ! Cela signifie que s’il vous reste des chèques expirés en septembre, octobre et novembre 2022, vous pouvez d’ores et déjà les réactiver », annonce le message.