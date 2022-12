Dans l’Oise, les parcs photovoltaïques poussent comme des champignons

Pas de première pierre, mais un premier panneau. Samedi 26 novembre, la petite commune de Breteuil a inauguré pour la photo son premier panneau photovoltaïque. D’ici février 2023, 280 panneaux aménagés sur une parcelle de terre agricole, devraient permettre de couvrir 20 % de l’énergie consommée chaque année par le centre aquatique Philippe-Loisel . Soit environ 20 000 € d’énergie économisée chaque année. 50 000 € sur la base des tarifs actuels. Non négligeable pour la cité britulienne en pleine crise de l’énergie. Et un retour sur investissement attendu… d’ici deux ans. Imbattable !

Même les communes du nord de l’Oise où « les premières estimations laissaient entendre que la rentabilité n’était pas possible », ont leur projet. Une dynamique rendue possible par l’abondance des financements : le projet de Breteuil, budgété à 300 000 € est aujourd’hui financé à… 70 % par l’État, via le plan France relance, et par le Département. Ce qui laisse à la commune une enveloppe de 90 000 € à fournir ; et ce qui garantit à son maire Jean Cauwel un retour sur investissement… en moins de deux ans si les prix de l’énergie ne bougent pas.